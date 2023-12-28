У Миргороді пролунав вибух під час повітряної тривоги
У Миргороді Полтавської області сьогодні, 28 грудня, вдень місцеві мешканці почули вибух. У Полтавській області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Офіційні джерела поки що не підтверджували вибух у місті та не називали його причин.
Місцевим жителям слід залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Водночас Повітряні сили перед вибухом писали про те, що у напрямку Полтавської області через Сумську область летить керована авіаційна ракета.
Мешканців Миргорода у ПС закликали пройти в укриття.
Ракетні удари росіян
Нагадаємо, російські окупанти регулярно застосовують керовані авіаційні ракети у спробах завдати ударів по Україні.
Часто їхні пуски фіксують у напрямку до Дніпропетровської області. Сили протиповітряної оборони зазвичай збивають цілі.
Наприклад, 26 грудня українські захисники збили одразу дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській області.
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