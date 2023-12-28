ua en ru
Чт, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Миргороді пролунав вибух під час повітряної тривоги

Миргород, Четвер 28 грудня 2023 15:59
UA EN RU
У Миргороді пролунав вибух під час повітряної тривоги Ілюстративне фото: у Миргороді пролунав вибух під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Миргороді Полтавської області сьогодні, 28 грудня, вдень місцеві мешканці почули вибух. У Полтавській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Офіційні джерела поки що не підтверджували вибух у місті та не називали його причин.

Місцевим жителям слід залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Водночас Повітряні сили перед вибухом писали про те, що у напрямку Полтавської області через Сумську область летить керована авіаційна ракета.

Мешканців Миргорода у ПС закликали пройти в укриття.

Ракетні удари росіян

Нагадаємо, російські окупанти регулярно застосовують керовані авіаційні ракети у спробах завдати ударів по Україні.

Часто їхні пуски фіксують у напрямку до Дніпропетровської області. Сили протиповітряної оборони зазвичай збивають цілі.

Наприклад, 26 грудня українські захисники збили одразу дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миргород Полтавская область Вибух Війна Росії проти України воздушная тревога ракетный удар
NEWS
Юсов про прогнози щодо ЗСУ у Криму: справдились, українці були там цього року
Юсов про прогнози щодо ЗСУ у Криму: справдились, українці були там цього року
DAILY
Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році