У Миргороді пролунав вибух під час повітряної тривоги

У Миргороді Полтавської області сьогодні, 28 грудня, вдень місцеві мешканці почули вибух. У Полтавській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне " та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram .

Офіційні джерела поки що не підтверджували вибух у місті та не називали його причин.

Місцевим жителям слід залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Водночас Повітряні сили перед вибухом писали про те, що у напрямку Полтавської області через Сумську область летить керована авіаційна ракета.

Мешканців Миргорода у ПС закликали пройти в укриття.

Ракетні удари росіян

Нагадаємо, російські окупанти регулярно застосовують керовані авіаційні ракети у спробах завдати ударів по Україні.

Часто їхні пуски фіксують у напрямку до Дніпропетровської області. Сили протиповітряної оборони зазвичай збивають цілі.

Наприклад, 26 грудня українські захисники збили одразу дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській області.