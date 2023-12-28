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В Миргороде прозвучал взрыв во время воздушной тревоги

Миргород, Четверг 28 декабря 2023 15:59
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В Миргороде прозвучал взрыв во время воздушной тревоги Иллюстративное фото: в Миргороде прозвучал взрыв во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Миргороде Полтавской области сегодня, 28 декабря, днем местные жители услышали взрыв. В Полтавской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Официальные источники пока не подтверждали взрыв в городе и не называли его причин.

Местным жителям необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

В то же время Воздушные силы перед взрывом писали о том, что в направлении Полтавской области через Сумскую область летит управляемая авиационная ракета.

Жителей Миргорода в ВС призывали пройти в укрытие.

Ракетные удары россиян

Напомним, российские оккупанты регулярно применяют управляемые авиационные ракеты в попытках нанести удары по Украине.

Часто их пуски фиксируют в направлении Днепропетровской области. Силы противовоздушной обороны обычно сбивают цели.

К примеру, 26 декабря украинские защитники сбили сразу две управляемых авиационных ракеты Х-59 в Днепропетровской области.

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