В Миргороде прозвучал взрыв во время воздушной тревоги

В Миргороде Полтавской области сегодня, 28 декабря, днем местные жители услышали взрыв. В Полтавской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне " и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram .

Официальные источники пока не подтверждали взрыв в городе и не называли его причин.

Местным жителям необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

В то же время Воздушные силы перед взрывом писали о том, что в направлении Полтавской области через Сумскую область летит управляемая авиационная ракета.

Жителей Миргорода в ВС призывали пройти в укрытие.

Ракетные удары россиян

Напомним, российские оккупанты регулярно применяют управляемые авиационные ракеты в попытках нанести удары по Украине.

Часто их пуски фиксируют в направлении Днепропетровской области. Силы противовоздушной обороны обычно сбивают цели.

К примеру, 26 декабря украинские защитники сбили сразу две управляемых авиационных ракеты Х-59 в Днепропетровской области.