В Миргороді пролунав вибух

"У Миргороді на Полтавщині було чутно звук вибуху", - пише видання.

Повітряна тривога по Україні

Близько 11:46 у низці областей України, зокрема в Полтавській, Сумській та Чернігівській областях оголосили повітряну тривогу.

Військові попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Зокрема, у Повітряних силах повідомляли про ракетну загрозу для Миргорода.

"Ракета через Сумщину в напрямку Полтавської області! Миргород - терміново в укриття! Ще одна ракета! Курс - Миргород!" - зазначалось у повідомленні близько 12:19.

Нагадаємо, в ніч на 8 червня російські війська атакували територію України, використавши ракету Х-59 і дрони-камікадзе. Зокрема, ППО збила ракету та 9 із 13 дронів.