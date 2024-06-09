В Миргороді пролунав вибух

В Миргороді Полтавської області 9 червня пролунав вибух. В регіоні була оголошена тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
"У Миргороді на Полтавщині було чутно звук вибуху", - пише видання.
Близько 11:46 у низці областей України, зокрема в Полтавській, Сумській та Чернігівській областях оголосили повітряну тривогу.
Військові попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Зокрема, у Повітряних силах повідомляли про ракетну загрозу для Миргорода.
"Ракета через Сумщину в напрямку Полтавської області! Миргород - терміново в укриття! Ще одна ракета! Курс - Миргород!" - зазначалось у повідомленні близько 12:19.
Нагадаємо, в ніч на 8 червня російські війська атакували територію України, використавши ракету Х-59 і дрони-камікадзе. Зокрема, ППО збила ракету та 9 із 13 дронів.
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