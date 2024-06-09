UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Миргороді пролунав вибух

Фото: вибух пролунав у Миргороді 9 червня (facebook com UA National Police)
Автор: Наталія Гурковська

В Миргороді Полтавської області 9 червня пролунав вибух. В регіоні була оголошена тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Миргороді на Полтавщині було чутно звук вибуху", - пише видання.

Повітряна тривога по Україні

Близько 11:46 у низці областей України, зокрема в Полтавській, Сумській та Чернігівській областях оголосили повітряну тривогу.

Військові попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Зокрема, у Повітряних силах повідомляли про ракетну загрозу для Миргорода.

"Ракета через Сумщину в напрямку Полтавської області! Миргород - терміново в укриття! Ще одна ракета! Курс - Миргород!" - зазначалось у повідомленні близько 12:19.

Нагадаємо, в ніч на 8 червня російські війська атакували територію України, використавши ракету Х-59 і дрони-камікадзе. Зокрема, ППО збила ракету та 9 із 13 дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибух