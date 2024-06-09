В Миргороде раздался взрыв

"В Миргороде в Полтавской области был слышен звук взрыва", - пишет издание.

Воздушная тревога по Украине

Около 11:46 в ряде областей Украины, в частности, в Полтавской, Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу.

Военные предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.

В частности, в Воздушных силах сообщали о ракетной угрозе для Миргорода.

"Ракета через Сумщину в направлении Полтавской области! Миргород - срочно в укрытия! Еще одна ракета! Курс - Миргород!" - отмечалось в сообщении около 12:19.

Напомним, в ночь на 8 июня российские войска атаковали территорию Украины, использовав ракету Х-59 и дроны-камикадзе. В частности, ПВО сбила ракету и 9 из 13 дронов.