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В Миргороде раздался взрыв

Фото: взрыв прогремел в Миргороде 9 июня (facebook com UA National Police)
Автор: Наталия Гурковская

В Миргороде Полтавской области 9 июня прогремел взрыв. В регионе была объявлена ​​тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Миргороде в Полтавской области был слышен звук взрыва", - пишет издание.

Воздушная тревога по Украине

Около 11:46 в ряде областей Украины, в частности, в Полтавской, Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу.

Военные предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.

В частности, в Воздушных силах сообщали о ракетной угрозе для Миргорода.

"Ракета через Сумщину в направлении Полтавской области! Миргород - срочно в укрытия! Еще одна ракета! Курс - Миргород!" - отмечалось в сообщении около 12:19.

Напомним, в ночь на 8 июня российские войска атаковали территорию Украины, использовав ракету Х-59 и дроны-камикадзе. В частности, ПВО сбила ракету и 9 из 13 дронов.

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Взрыв