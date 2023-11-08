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У Миргороді пролунали звуки вибухів під час повітряної тривоги

Миргород, Середа 08 листопада 2023 00:43
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У Миргороді пролунали звуки вибухів під час повітряної тривоги Фото: в Миргороді пролунали звуки вибухів вночі 8 листопада (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Миргороді Полтавської області пролунали звуки вибухи під час повітряної тривоги сьогодні вночі, 8 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося. У Повітряних Силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в Полтавській області.

У моніторингових каналах повідомляли про пуски ракет Х-59 за допомогою російської авіації в бік міста Миргород.

Обстріли Миргорода

Російські військові регулярно атакують Миргород Полтавської області за допомогою ракет різних типів та дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілів страждає громадянська інфраструктура та житлові будинки.

Зокрема, 16 жовтня ворог завдав чергового удару по місту, через російську атаку пошкоджено близько 50 приватних будинків та квартир. Під час атаки від вибухової хвилі було пошкоджено ще один об'єкт соціальної інфраструктури – там вибиті вікна.

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Миргород Вибух Війна Росії проти України
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