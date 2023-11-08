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В Миргороде раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги

Миргород, Среда 08 ноября 2023 00:43
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В Миргороде раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги Фото: в Миргороде раздались звуки взрывов ночью 8 ноября (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Миргороде Полтавской области раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги сегодня ночью, 8 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальная информация о причинах и последствиях взрывов не сообщалась. В воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности в Полтавской области.

В мониторинговых каналах сообщали о пусках ракет Х-59 с помощью российской авиации в сторону Миргорода.

Обстрелы Миргорода

Российские военные регулярно атакуют Миргород Полтавской области с помощью ракет разных типов и дронами-камикадзе. В результате обстрелов страдает гражданская инфраструктура и жилые дома.

В частности, 16 октября враг нанес очередной удар по городу, из-за российской атаки повреждено около 50 частных домов и квартир. Во время атаки от взрывной волны был поврежден еще один объект социальной инфраструктуры – там выбиты окна.

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Миргород Взрыв Война России против Украины
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