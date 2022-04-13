В Миргороде в результате ракетного удара поврежден аэродром, - мэр

По его словам, аэродром подвергся серьезным разрушениям. На месте происшествия возник пожар.

"Вчера войска России нанесли очередной ракетный удар по инфраструктуре нашего аэродрома. Есть многочисленные разрушения, возник пожар. К счастью, погибших нет", - сказал мэр.

Также он добавил, что за последние 10 дней это уже третий ракетный удар по инфраструктуре города.