У Миргороді внаслідок ракетного удару пошкоджено аеродром, - мер

За його словами, аеродром зазнав серйозних руйнувань. На місці події виникла пожежа.

"Вчора війська Росії завдали чергового ракетного удару по інфраструктурі нашого аеродрому. Є численні руйнування, виникла пожежа. На щастя, загиблих немає", - сказав мер.

Також він додав, що за останні 10 днів це вже третій ракетний удар по інфраструктурі міста.