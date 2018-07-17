В Миргороде произошел взрыв, пострадал мужчина

Новости Происшествия 17.07.2018 - 12:45
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Взрыв неизвестного предмета произошел в Миргороде при открывании ворот

В Миргороде (Полтавськая область) в результате взрыва пострадал мужчина. Об этом в Facebook сообщил спикер областной полиции Юрий Сулаев.

"В Миргороде при открывании ворот произошел взрыв неизвестного предмета. Мужчина повредил ногу. На месте работает полиция", - сообщил он.

В Миргороде произошел взрыв, пострадал мужчина

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 16 июля, после 21 часа в Кривом Роге (Днепропетровская область) произошел взрыв в многоэтажке, в результате чего пострадали три человека. Как сообщили в полиции, причиной стал взрыв бытового газа. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

Из-за взрыва из дома отселили четырех человек, их направили в территориальный центр соцобслуживания. Сейчас угрозы обрушения нет.

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Теги:  Полтавская область,  Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС