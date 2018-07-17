У Миргороді стався вибух, постраждав чоловік

Вибух невідомого предмету стався у Миргороді при відкриванні воріт

У Миргороді (Полтавськая область) внаслідок вибуху постраждав чоловік. Про це у Facebook повідомив речник обласної поліції Юрій Сулаєв.

"У Миргороді при відкриванні воріт стався вибух невідомого предмету. Чоловіку ушкоджено ногу. На місці працює поліція", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 16 липня, після 21 години у Кривому Розі (Дніпропетровська область) стався вибух у багатоповерхівці, в результаті чого постраждали три особи. Як повідомили у поліції, причиною став вибух побутового газу. Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальну справу.

Через вибух з будинку відселили чотирьох людей, їх направили в територіальний центр соцобслуговування. Наразі загрози обвалення немає.