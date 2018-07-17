В Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажке, есть пострадавшие

В результате взрыва в Кривом Роге пострадали три человека

В Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажке, в результате чего пострадали три человека. Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Сообщается, что 16 июля в 21:22 поступило сообщение о взрыве на 8-м этаже девятиэтажного дома по улице Чаривная. На месте спасатели выяснили, что взрыв полностью разрушил две квартиры и повредил пять квартир, межкомнатные перегородки на восьмом этаже, наблюдаются трещины по несущим конструкциям, выбиты окна в квартирах.

"В результате взрыва пострадали 3 человека, из них один ребенок", - говорится в сообщении.

В связи с инцидентом четырех человек отселили в территориальный центр социального обслуживания. Жители других квартир вернулись в дом, угрозы обрушений нет. Всего спасатели эвакуировали 40 человек. Причина взрыва устанавливается.

Фото: последствия взрыва в Кривом Роге

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие проверяет три основные версии взрыва миномета "Молот" на Ровенском полигоне. В частности, речь идет о нарушении правил обращения с оружием (двойное заряжание); некачественных боеприпасах; неудовлетворительном техническом состоянии изделия, в том числе о нарушении во время проектирования или несоблюдении технологических требований при производстве миномета.