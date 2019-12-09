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В мире выросли продажи оружия

Новости » В мире     09.12.2019 - 10:30
В мире выросли продажи оружия
Иллюстративное фото (flickr.com/soldiersmediacenter)

США являются лидерами продаж оружия в мире

Продажи оружия во всем мире выросли на 4,6%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Отмечается, что в 2018 году доля продажи вооружения и военных услуг сотней наиболее крупных мировых компаний (без учета китайских компаний) составила 420 млрд долларов, что на 4,6% больше, чем в 2017 году. Всего с 2002 года объем продаж вооружения вырос на 47%.

Американские компания являются лидерами продаж вооружение, имея долю в 59%. Россия имеет долю в 8,6%, Великобритания - 8,4%, Франция - 5,5%. Всего компании США продали оружия на 246 млрд долларов.

Украинская компания "Укроборонпром" продал вооружения на 1,3 млрд долларов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в США готовят новый транш военной помощи Украине. Министерство обороны США готовится предоставить следующий транш в 250 млн долларов.

Также сообщалось, что Конгресс США одобрил поставку Украине 150 ракет и двух ракетных установок Javelin на 39 млн долларов. Данная помощь является дополнительной к военной помощи в размере 250 млн долларов.

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