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В мире может возникнуть дефицит шприцев, - ВОЗ

Автор: Анастасия Рокитна

В мире может возникнуть глобальная нехватка шприцев для вакцинации от коронавируса. Дефицит может составить до двух млрд шприцев.

Об этом заявила старший советник ВОЗ по доступу к лекарствам и товарам для здоровья Лиза Хедман, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Insider.

По ее словам, нехватка нескольких миллиардов шприцев негативно отразится на темпах вакцинации. Более того, такая ситуация может спровоцировать и другую проблему - когда бедные страны начнут использовать одни и те же шприцы по несколько раз.

"Когда вы думаете о количестве вакцинаций, которые делаются как ответ на пандемию, это не та зона, где мы можем позволить себе сокращения, нехватку или что-либо, кроме полной безопасности для пациентов и медицинского персонала", - заявила Хедман.

Вмире уже было введено 6,8 млрд доз вакцин против COVID-19, при этом ежегодно производится шесть миллиардов шприцев, сообщила она.

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Вакцинация