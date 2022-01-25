В мире возник дефицит полупроводников. Чем это грозит Украине

Начиная с 2020 года, в цифровой индустрии начался один из самых крупных дефицитов полупроводниковой продукции. Такого ажиотажа вокруг микросхем не было за последние десятилетия. Кризис отразился на всем: цены на видеокарты и ноутбуки выросли, производство холодильников и автомобилей задерживается, а новые игровые консоли даже по предзаказу можно ждать целый год.

Что стало причиной дефицита, и кто сейчас страдает от этого больше всего – в материале РБК-Украина .

Что такое полупроводники?

Полупроводники – это кристаллические вещества (химические элементы, соединения и сплавы). По своей способности они могут проводить электрический ток. Полупроводники занимают промежуточное положение между проводниками (металлами) и диэлектриками (изоляторами). Самый известный полупроводник – кремний (Si). Среди ключевых современных полупроводниковых устройств – процессоры и другие микросхемы.

Где используются полупроводники?

Полупроводники есть практически во всех гаджетах, которыми каждый из нас пользуется каждый день: в смартфонах, планшетах, персональных компьютерах, телевизорах, автомобилях. В последних чипы необходимы для систем, которые следят за дорогой, для мультимедийных систем и многих других "плюшках". Также полупроводники используются в крупной промышленной, медицинской и другой технике: например, в аппаратах ИВЛ и космических спутниках.

Почему начался дефицит?

Есть две основные причины, которые повлияли на глобальное сокращение полупроводников. Первая – пандемия, а точнее – ее последствия. Вторая – торговая война между США и Китаем, которая начался во время правления американского президента Дональда Трампа.

В начале пандемии люди начали массово покупать технику. Она необходима была для "удаленки". Осенью 2020 года также вырос спрос на устройства из развлекательного сегмента. Сюда относятся Xbox и PlayStation, планшеты, телефоны, телевизоры. Например, в США розничные продажи гаджетов составили рекордные 442 миллиарда долларов.

Также негативно на ситуации отразилась торговая война США и Китая. В 2020 году американское правительство ввело ограничения на Semiconductor Manufacturing International (SMIC) – крупнейшего производителя микрочипов. Компания не могла сотрудничать с американскими коллегами для покупки оборудования для производства чипов. Также китайцам запретили продавать полупроводники США. На фоне этого заказчики обратились к конкуренту SMIC – им выступает тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). На фоне этого цепочку поставки чипов пришлось перераспределить.

Кто сильнее всего пострадал?

В первую очередь от дефицита страдают производители конечной продукции. Это касается компаний, которые выпускают игровые консоли, автомобили, смартфоны, ноутбуки, планшеты. Кризис полупроводников заставляет автопроизводителей останавливать конвейеры, а также переносить выход новых моделей автомобилей на рынок. Такие заявления делали в General Motors, Honda, Ford, Volvo, Volkswagen, Mitsubishi, Nissan, Fiat Chrysler и других компаниях. Также из-за нехватки полупроводников начался дефицит консолей PlayStation 5 и новых iPhone.

Что мне с этого?

Мы (конечные потребители) тоже страдаем от дефицита полупроводников. Теперь намного сложнее найти в продаже необходимые гаджеты. Поставки смартфонов, планшетов или холодильников можно ждать месяцами. Игровые консоли Sony PlayStation 5 также невозможно найти в открытой продаже в официальных магазинах. Приобрести устройства можно лишь на вторичном рынке по более высокой цене, конечно же. На фоне дефицита полупроводников стоит ожидать подорожания смартфонов, ноутбуков, автомобилей, планшетов и другой техники, где используются чипы.