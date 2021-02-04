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У світі циркулює 4 тисячі штамів коронавірусу

Лондон, Четвер 04 лютого 2021 14:51
У світі циркулює 4 тисячі штамів коронавірусу
Фото: коронавірус (УНІАН)
Автор: Андрій Козловський

Заступник міністра охорони здоров’я Великої Британії Надим Захаві заявив, що у світі вже циркулює близько 4 тисячі варіантів коронавірусу. Через це всі виробники COVID-вакцин намагаються зробити ефективнішим свій препарат.

Про це повідомляє Reuters.

"Всі виробники, Pfizer-Biontech, Moderna, Oxford-AstraZeneca та інші, вивчають, як вони можуть поліпшити свою вакцину, щоб переконатися, що ми готові до будь-якого варіанту", - сказав заступник міністра.

За словами Захаві, дуже малоймовірно, що розроблені вакцини не будуть ефективні проти нових штамів коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нова мутація коронавірусу E484K знижує ефективність вакцин в 10 разів.

Також РБК-Україна писало, що в Євросоюзі рекомендували посилити правила в'їзду до країни блоку через ризик поширення мутованих штамів COVID.

Крім того, у ВООЗ повідомляли, що нові мутації коронавірусу не впливають на тяжкість хвороби. При цьому "британський" коронавірус є більш заразним.

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