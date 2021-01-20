В мире пока не было смертей от вакцин против коронавируса, - ВОЗ

Фото: вакцина от коронавируса (Getty Images)

В мире пока не зафиксировали смертельные случаи в следствии введения вакцины от коронавируса. Речь идет о широко используемых препаратах.

Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао.

Она отметила, что наиболее широко сейчас используется вакцина от Pfizer. Но в целом в мире не было смертей от всех вакцин, которые сейчас используют для прививания от коронавируса.

Известно о случаях побочных эффектов, среди которых анафилактический шок. Кроме этого, у некоторых пациентов, которым ввели вакцины, была расположенность к серьезным аллергиям. В этих случаях нужно прививать под наблюдением в медучреждениях.

Сейчас на рассмотрении в ВОЗ есть 12 препаратов от коронавируса. Они получат оценку эффективности и безопасности.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса разработки Pfizer и BioNTech эффективна против британского штамма. Она вырабатывает антитела против него.

Также известно, что Министерство здравоохранения проводит переговоры о закупке еще одной вакцины от COVID-19. Могут заключить контракт с индийским производителем Serum Institute.