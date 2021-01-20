У світі поки що не було смертей від вакцин проти коронавірусу, - ВООЗ

Фото: вакцина від коронавіруса (Getty Images)

У світі поки що не зафіксували смертельні випадки внаслідок введення вакцини від коронавірусу. Мова йде про широко використовуються препарати.

Про це заявила експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Маріанджела Сімао.

Вона зазначила, що найбільш широко використовується вакцина від Pfizer. Але в цілому в світі не було смертей від всіх вакцин, які зараз використовують для щеплення від коронавірусу.

Відомо про випадки побічних ефектів, серед яких анафілактичний шок. Крім цього, у деяких пацієнтів, яким ввели вакцини, була схильність до серйозних алергій. У цих випадках потрібно прищеплювати під наглядом в медичних установах.

Зараз на розгляді у ВООЗ є 12 препаратів від коронавірусу. Вони отримають оцінку ефективності та безпеки.

Раніше повідомлялося, що вакцина від коронавірусу розробки Pfizer і BioNTech ефективна проти британського штаму. Вона виробляє антитіла проти нього.

Також відомо, що Міністерство охорони здоров'я проводить переговори про закупівлю ще однієї вакцини від COVID-19. Можуть укласти контракт з індійським виробником Serum Institute.