ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У світі поки що не було смертей від вакцин проти коронавірусу, - ВООЗ

Женева, Середа 20 січня 2021 21:44
У світі поки що не було смертей від вакцин проти коронавірусу, - ВООЗ
Фото: вакцина від коронавіруса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

У світі поки що не зафіксували смертельні випадки внаслідок введення вакцини від коронавірусу. Мова йде про широко використовуються препарати.

Про це заявила експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Маріанджела Сімао.

Вона зазначила, що найбільш широко використовується вакцина від Pfizer. Але в цілому в світі не було смертей від всіх вакцин, які зараз використовують для щеплення від коронавірусу.

Відомо про випадки побічних ефектів, серед яких анафілактичний шок. Крім цього, у деяких пацієнтів, яким ввели вакцини, була схильність до серйозних алергій. У цих випадках потрібно прищеплювати під наглядом в медичних установах.

Зараз на розгляді у ВООЗ є 12 препаратів від коронавірусу. Вони отримають оцінку ефективності та безпеки.

Раніше повідомлялося, що вакцина від коронавірусу розробки Pfizer і BioNTech ефективна проти британського штаму. Вона виробляє антитіла проти нього.

Також відомо, що Міністерство охорони здоров'я проводить переговори про закупівлю ще однієї вакцини від COVID-19. Можуть укласти контракт з індійським виробником Serum Institute.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі вакцина от коронавируса

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся