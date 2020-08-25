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В мире 120 млн сотрудников индустрии туризма могут потерять работу, - ООН

Мир, Вторник 25 августа 2020 17:55
В мире 120 млн сотрудников индустрии туризма могут потерять работу, - ООН
Фото: Антониу Гутерриш (unmultimedia.org)
Автор: РБК-Украина

Туризм - один из важнейших секторов экономики мира

Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш заявил, что 120 миллионов рабочих мест в индустрии туризма находятся под угрозой. Он предложил варианты решения сложившейся ситуации в этом секторе экономики.

Об этом Гуттериш сказал в видеообращении.

Он отметил, что туризм - один из важнейших секторов экономики мира. По его словам, в индустрии работает каждый десятый человек на Земле и обеспечивает средства к существованию еще сотням миллионов людей.

"Вот почему было так болезненно наблюдать, как пандемия COVID-19 разрушила туризм. За первые пять месяцев этого года количество международных туристических прибытий сократилось более чем вдвое, и экспорт от туризма составил около 320 миллиардов долларов. Под угрозой находится около 120 миллионов рабочих мест в сфере туризма", - заявил генсек ООН.

Он подчеркнул, что необходимо восстановить сектор туризма. Для стабилизации ситуации в индустрии Гуттериш выделил несколько приоритетов, среди которых смягчение социально-экономических последствий кризиса и укрепление отношений между странами.

Напомним, ранее сообщалось, что мировой туризм потерял 320 млрд долларов из-за пандемии коронавируса.

Ранее во Всемирной туристической организации прогнозировали, что в этом году глобальный туризм сократится на 70% по сравнению с прошлым годом.

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