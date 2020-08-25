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У світі 120 млн працівників індустрії туризму можуть втратити роботу, - ООН

Світ, Вівторок 25 серпня 2020 17:55
У світі 120 млн працівників індустрії туризму можуть втратити роботу, - ООН
Фото: Антоніу Гутерріш (unmultimedia.org)
Автор: РБК-Україна

Туризм - один з найважливіших секторів економіки світу

Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттериш заявив, що 120 мільйонів робочих місць в індустрії туризму знаходяться під загрозою. Він запропонував варіанти вирішення ситуації в цьому секторі економіки.

Про це Гуттериш сказав у відеозверненні.

Він зазначив, що туризм - один з найважливіших секторів економіки світу. За його словами, в індустрії працює кожна десята людина на Землі та забезпечує кошти для існування ще сотень мільйонів людей.

"Ось чому було так болісно спостерігати, як пандемія COVID-19 зруйнувала туризм. За перші п'ять місяців цього року кількість міжнародних туристичних прибуттів скоротилося більш ніж удвічі, і експорт від туризму склав близько 320 мільярдів доларів. Під загрозою перебуває близько 120 мільйонів робочих місць у сфері туризму", - заявив генсек ООН.

Він підкреслив, що необхідно відновити сектор туризму. Для стабілізації ситуації в індустрії Гуттериш виділив кілька пріоритетів, серед яких пом'якшення соціально-економічних наслідків кризи та зміцнення відносин між країнами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що світовий туризм втратив 320 млрд доларів через пандемію коронавірусу.

Раніше у Всесвітній туристичній організації прогнозували, що в цьому році глобальний туризм скоротиться на 70% у порівнянні з минулим роком.

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