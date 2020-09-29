ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Для мира в Европе необходимо сотрудничество с Россией, - Макрон

Автор: РБК-Украина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сотрудничество с Россией необходимо для достижения долгосрочного мира в Европе. Он считает, что жить так, словно Европа - далеко удаленный от России остров - нельзя.

Самые читаемые новости

Об этом он сказал во время визита в Литву, сообщает Delfi.

Он выступает за восстановление сотрудничества, доверия, которое не допускает нарастания напряженности.

"Если мы хотим, чтобы мир воцарился на долгое время, нам следует работать с Россией, потому что у нас общая география и прошлое", - сказал Макрон.

Напомним, Макрон ранее пытался убедить Путина прекратить ведение огня из-за коронавируса.

Он также говорил, что война в Украине не является препятствием для улучшения отношений с Россией. По его словам, "если ждать решения всех замороженных конфликтов", то не хватит времени.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон настаивал, что диалог с Россией, в том числе в рамках нормандского формата, в интересах мира и безопасности в Европе.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияЭммануэль Макрон