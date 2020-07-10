Жара и сухо: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Температура воздуха днем в регионах будет колебаться от +25 до +29

Сегодня, 10 июля, дожди отойдут по всей территории Украины. Температура воздуха днем в регионах будет колебаться от +25 до +29 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня во всех областях Украины будет наблюдаться пасмурная, но жаркая погода.

В западных областях температура воздуха днем составит от + 26 до +29, а ночью она будет в пределах +12 +14.

В центральных и северных областях температура днем ожидается от +25 до +29. Ночью столбики термометров опустятся до +12 +15 градусов тепла.

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет от +26 до +29 градусов, а ночью от +13 до +19.

Фото: погода в Украине на 10 июля meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет жаркая погода. Температура воздуха днем составит +26 +29 градусов. Ночью этот показатель опустится до +10 +14 градусов.

Фото: погода в Киевской области на 10 июля meteo.gov.ua)

Напомним, за последние 30 лет больше всего потеплело в Чернигове и Киеве - на 1,6 градусов.

Также ранее сообщалось, что по данным Центральной геофизической обсерватории, глобальное потепление в Украине идет быстрее, чем в целом в мире.