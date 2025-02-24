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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Мир в Україні може виявитися небезпечнішим за війну, - прем'єр Данії

Фото: прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Мирна угода може виявитися небезпечнішою для України, ніж війна, що триває. США створюють "дуже велику невизначеність", а Путіну не можна довіряти.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.

"Я розумію, що багато хто вважає, що мирне рішення або припинення вогню - це гарна ідея, але ми ризикуємо, що мир в Україні насправді є більш небезпечним, ніж війна, яка триває зараз", - сказав Фредеріксен.

У той час як Сполучені Штати і президент Дональд Трамп розпочали процес, спрямований на припинення війни проти України, Фредеріксен заявила, що не довіряє Володимиру Путіну і його намірам.

"Я маю бути чесною і сказати, що я не вірю в Путіна. Я не думаю, що він хоче миру в Україні", - заявила прем'єр-міністр.

За її словами, США створюють "дуже велику невизначеність" щодо війни проти України, НАТО та Європи.

"Я вже не відчуваю такої впевненості в американцях, як раніше. Я ніколи не припускала, що можна подумати, що час із Трампом-2 буде таким самим, як і з Трампом-1, але я думаю, що всі були здивовані швидкістю, з якою виникла невизначеність з американського боку, і нам доведеться на це відреагувати", - сказала прем'єр-міністр Данії.

 

 

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 20-21 лютого, абсолютна більшість опитаних (83%) вважають, що Україна має погодитися на припинення вогню тільки за умови надання гарантій безпеки.

За даними опитування, 91% респондентів виступають проти переговорів США і Росії про припинення війни без участі України.

Водночас значна частина українців (64%) підтримують прямі переговори України з РФ, і цей показник зростає в динаміці.

Більшість опитаних (81%) вважають реальним шляхом закінчення війни пошук компромісного рішення на переговорах із залученням інших країн.

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