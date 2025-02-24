Мир в Україні може виявитися небезпечнішим за війну, - прем'єр Данії

"Я розумію, що багато хто вважає, що мирне рішення або припинення вогню - це гарна ідея, але ми ризикуємо, що мир в Україні насправді є більш небезпечним, ніж війна, яка триває зараз", - сказав Фредеріксен.

У той час як Сполучені Штати і президент Дональд Трамп розпочали процес, спрямований на припинення війни проти України, Фредеріксен заявила, що не довіряє Володимиру Путіну і його намірам.

"Я маю бути чесною і сказати, що я не вірю в Путіна. Я не думаю, що він хоче миру в Україні", - заявила прем'єр-міністр.

За її словами, США створюють "дуже велику невизначеність" щодо війни проти України, НАТО та Європи.

"Я вже не відчуваю такої впевненості в американцях, як раніше. Я ніколи не припускала, що можна подумати, що час із Трампом-2 буде таким самим, як і з Трампом-1, але я думаю, що всі були здивовані швидкістю, з якою виникла невизначеність з американського боку, і нам доведеться на це відреагувати", - сказала прем'єр-міністр Данії.