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Українці назвали прийнятні умови мирних переговорів та припинення вогню

Україна, П'ятниця 21 лютого 2025 21:19
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Українці назвали прийнятні умови мирних переговорів та припинення вогню Фото: українці назвали умови переговорів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Абсолютна більшість опитаних (83%) вважають, що Україна повинна погодитися на припинення вогню лише за умови надання гарантій безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 20-21 лютого.

Тільки 2% заявили, що припинення вогню можливе без будь-яких умов, а 11% взагалі проти припинення вогню.

Українці назвали прийнятні умови мирних переговорів та припинення вогню

За даними опитування, 91% респондентів виступають проти переговорів США і Росії щодо припинення війни без участі України.

Українці назвали прийнятні умови мирних переговорів та припинення вогню

Водночас, значна частина українців (64%) підтримують прямі переговори України з РФ, і цей показник зростає в динаміці.

Українці назвали прийнятні умови мирних переговорів та припинення вогню

Більшість опитаних (81%) вважають реальним шляхом закінчення війни пошук компромісного рішення на переговорах із залученням інших країн.

Українці назвали прийнятні умови мирних переговорів та припинення вогню

Опитування було проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 20-21 лютого 2025 року серед 1200 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Нагадаємо, 18 лютого відбулася зустріч між представниками Вашингтону та Москви в Ер-Ріяді щодо війни проти України. Україна вже заявила, ще не прийматиме будь-яких результатів переговорів без її участі. ЄС також наполягає на включенні блоку до переговорів.

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