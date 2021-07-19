Мир становится "красным": Израиль усиливает карантинные ограничения из-за "Дельты"

По словам председателя правления, в первую очередь, правительство страны обязано обеспечить население Израиля прочной и надежной защитой на фоне стремительного распространения штамма коронавируса "Дельты" в мире.

Нафтали Бенет призывает людей как можно быстрее выполнить свой гражданский долг и пройти полный курс вакцинации против коронавируса.

"Сейчас могут быть вакцинированы более миллиона израильтян, но они еще не сделали прививки. Те, кто не прошел вакцинацию, подвергают опасности себя, свои семьи, друзей, заработок средств существования и ставят под угрозу начало учебного года", - отметил премьер-министр.

В частности, чиновник отметил важность ношения масок в закрытых помещениях.

"Поймите, одни лишь вакцины не победят "Дельту". И одним лишь ношением масок "Дельту" не преодолеть. "Дельту" побеждают вакцины плюс ношение масок", - заметил Бенет.

Председатель правления напомнил об уязвимости людей старшего возраста коронавирус и добавил, что встречу с лицами пожилого возраста необходимо проводить на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции и гигиены.

"Начиная со среды посещение мероприятий, свадеб, празднований бар и бат-мицвы будет разрешено вакцинированным, тем кто выздоровел и тем, кто надаст отрицательный результат ПЦР-теста. Это обязанность, а не рекомендации. Нахождение в самоизоляции - не рекомендация, а обязанность",-отмечается на странице премьер-министра Израиля.



Стоит отметить, что сейчас правительство страны заранее готовит план для открытия учебного года, из-за того, что система образования Израиля пострадала первой в результате пандемии коронавируса в прошлом году.