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Мир не сможет накормить 10 миллиардов людей без инноваций, - основатель Redefine Meat

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Тель-Авив, Четверг 16 декабря 2021 18:58
Мир не сможет накормить 10 миллиардов людей без инноваций, - основатель Redefine Meat Фото: Эшхар Бен-Шитрит (пресс-служба KJF)
Автор: Артем Горовенко

Президент Еврейской конфедерации Украины и венчурный инвестор в технологический сектор Израиля Борис Ложкин обсудил с генеральным директором компании Redefine Meat Ешхаром Бен-Шитритом развитие технологий в пищевой промышленности и сельском хозяйстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-трансляцию Kyiv Jewish Forum.

По словам Бен-Шитрита, нужно достаточно быстро накормить 10 миллиардов человек, и мир не может это сделать без инноваций и технологий.

Шитрит рассказал, что Redefine Meat - мясная компания. Тем не менее, она производит продукцию растительного происхождения, а не животного, и она уже продается в ресторанах Израиля и Европы. Гендиректор компании говорит, что такое мясо экологичное и здоровое, хотя вместо того, чтобы получать мясо от коров, компания использует технологию 3D-печати.

"Основной причиной создания компании является то, что я люблю мясо, но в свое время перестал его есть. Я хочу вернуться к употреблению мяса, но на самом деле мы около четырех лет назад поняли, что мясная промышленность является одной из самых сложных отраслей на планете. Это огромная отрасль. Это 1,5 триллиона долларов, и это наносит вред планете, потому что у нас не хватает пищи, у нас не хватает воды, и мы не имеем так много места, а коровы действительно потребляют больше воды, занимают больше места и съедают больше пищи, чем все человечество, и к тому же производят больше выбросов, чем весь транспортный сектор", - пояснил Шитрит.

По словам Ложкина, в Украине аграрный сектор является важной частью экономики. Он спросил Шитрита, не представляет ли эта технология угрозы традиционному сельскому хозяйству. Отвечая, Шитрит отметил, что нынешняя мясная промышленность не слишком эффективна.

"Но есть много возможностей в выращивании культур с более высокой ценностью, чтобы предоставлять людям больший доступ к питанию, производя пищу для людей, а не корма для животных", - сказал Бен-Шитрит.

Он считает, что его компании понадобится еще от 20 до 30 лет, пока она не станет самой крупной мясоперерабатывающей компанией в мире.

Как известно, в этом году Kyiv Jewish Forum проходит уже в третий раз и посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Израилем.

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