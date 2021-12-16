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Світ не зможе нагодувати 10 мільярдів людей без інновацій, - засновник Redefine Meat

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Тель-Авів, Четвер 16 грудня 2021 18:58
Світ не зможе нагодувати 10 мільярдів людей без інновацій, - засновник Redefine Meat Фото: Ешхар Бен-Шитріт (прес-служба KJF)
Автор: Артем Горовенко

Президент Єврейської конфедерації України та венчурний інвестор у технологічний сектор Ізраїлю Борис Ложкін обговорив з генеральним директором компанії Redefine Meat Ешхаром Бен-Шитрітом розвиток технологій у харчовій промисловості та сільському господарстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-трансляцію Kyiv Jewish Forum.

За словами Бен-Шитріта, потрібно досить швидко нагодувати 10 мільярдів людей, і світ не може це зробити це без інновацій та технологій.

Шитріт розповів, що Redefine Meat - це м’ясна компанія. Проте, вона виробляє продукцію рослинного походження, а не тваринного, яка вже продається у ресторанах Ізраїлю та Європи. Гендиректор компанії каже, що таке м’ясо екологічне та здорове, хоча замість того, щоб отримувати м’ясо, компанія використовує технологію 3D-друку.

"Основною причиною створення компанії є те, що я люблю м’ясо, але свого часу перестав їсти його. Я хочу повернутися до вживання м’яса, але насправді ми приблизно чотири роки тому зрозуміли, що м’ясна промисловість є однією з найскладніших галузей на планеті. Це величезна галузь. Це 1,5 трильйона доларів, і це завдає шкоди планеті, тому що у нас не вистачає їжі, у нас не вистачає води, і ми не маємо так багато місця, а корови насправді споживають більше води, займають більше місця і з’їдають більше їжі, ніж усе людство, і до того ж створюють більше викидів, ніж весь транспортний сектор", - пояснив Шитріт.

За словами Ложкіна, в Україні аграрний сектор є важливою частиною економіки. Він спитав Шитріта, чи не становить ця технологія загрози традиційному сільському господарству. Відповідаючи, Шитріт зауважив, що наразі м’ясна промисловість не дуже ефективна.

"Але є багато можливостей у вирощуванні культур з більш високою цінністю, щоб надавати людям більший доступ до харчування, виробляючи їжу для людей, а не корми для тварин", - сказав Бен-Шитріт.

Він вважає, що його компанії знадобиться ще від 20 до 30 років, поки вона не стане найбільшою м’ясопереробною компанією у світі.

Як відомо, цьогоріч Kyiv Jewish Forum проходить вже втретє, і він присвячений 30-річчю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ізраїлем.

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