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Мир, робота та житло: що стимулюватиме людей повертатися в Україну

Фото: Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Розв’язання житлового питання стане одним з головних стимулів для українців повертатися та залишатися в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк за підсумками конференції "Майбутнє в Україні: Відновлення та розвиток людського капіталу", організованої Асоціацією міст України.

"Що потрібно для того, аби українці поверталися додому та залишалися тут? Як на мене, є три очевидні відповіді: перемога й мир, гідна робота або умови для ведення бізнесу та розв’язання житлового питання", - констатує Шуляк. 

За її словами, питання житла наразі допомагає вирішувати програма "єВідновлення". Це унікальний для України і для світу компенсаційний механізм, який постійно адаптують до нових викликів. Головне – стабільне фінансування цієї програми.

"Люди мають бачити, що "єВідновлення" працює, і компенсації не перетворюються на «довгобуди», де чекати на власне житло доведеться десятиліттями. Бо вибір між «чекати» та «їхати» для багатьох очевидний", - зазначила парламентарка. 

Шуляк додала, що для розв’язання житлового питання ще недостатньо використовують низку можливостей. Зокрема потрібна активніша співпраця центральної влади, місцевих органів самоврядування й міжнародних партнерів, а також активна участь муніципалітетів. 

"Є приклади, коли регіони компенсують бізнесу відсоткові ставки за кредитами. Чому б не використовувати цю модель у програмі "єВідновлення"?", - зауважила очільниця "Слуги народу". 

Також нагальною потребою є формування фонду соціального житла.

"Це може бути як будівництво нового, так і викуп вже існуючого житла на ринку. Важливо, щоб це житло було частиною сучасної інфраструктури: із садочками, школами, лікарнями. Ми не маємо допустити, щоб соціальне житло перетворилося на гетто", - наголосила Шуляк. 

Вона зазначила, що потрібно також приділяти більше уваги інтеграції ВПО у громади, адже вимушені переселенці – це не тимчасове явище, а перевага для кожної громади. 

"Парламент готовий ухвалювати потрібні закони, але успіх залежить від спільної роботи всіх – уряду, громад, місцевих лідерів і партнерів. Інвестиція в людський капітал – це фундамент, на якому будується сильна, успішна країна", - підсумувала Шуляк.

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