Мир, работа и жилье: что будет стимулировать людей возвращаться в Украину

"Что нужно для того, чтобы украинцы возвращались домой и оставались здесь? Как по мне, есть три очевидных ответа: победа и мир, достойная работа или условия для ведения бизнеса и решение жилищного вопроса", - констатирует Шуляк.

По ее словам, вопрос жилья сейчас помогает решать программа "єВідновлення". Это уникальный для Украины и для мира компенсационный механизм, который постоянно адаптируют к новым вызовам. Главное - стабильное финансирование этой программы.

"Люди должны видеть, что "єВідновлення" работает, и компенсации не превращаются в "долгострои", где ждать собственного жилья придется десятилетиями. Потому что выбор между "ждать" и "ехать" для многих очевиден", - отметила парламентарий.

Шуляк добавила, что для решения жилищного вопроса еще недостаточно используют ряд возможностей. В частности, требуется более активное сотрудничество центральной власти, местных органов самоуправления и международных партнеров, а также активное участие муниципалитетов.

"Есть примеры, когда регионы компенсируют бизнесу процентные ставки по кредитам. Почему бы не использовать эту модель в программе "єВідновлення"?", - отметила руководительница "Слуги народа".

Также насущной необходимостью является формирование фонда социального жилья.

"Это может быть как строительство нового, так и выкуп уже существующего жилья на рынке. Важно, чтобы это жилье было частью современной инфраструктуры: с садиками, школами, больницами. Мы не должны допустить, чтобы социальное жилье превратилось в гетто", - подчеркнула Шуляк.

Она отметила, что нужно также уделять больше внимания интеграции ВПЛ в общины, ведь вынужденные переселенцы - это не временное явление, а преимущество для каждой общины.

"Парламент готов принимать нужные законы, но успех зависит от совместной работы всех - правительства, громад, местных лидеров и партнеров. Инвестиция в человеческий капитал - это фундамент, на котором строится сильная, успешная страна", - подытожила Шуляк.