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"Мир повинен бути справедливим". Столтенберг відреагував на ініціативи країн Африки

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Брюссель, Неділя 18 червня 2023 13:50
"Мир повинен бути справедливим". Столтенберг відреагував на ініціативи країн Африки Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Всі хочуть, щоб війна в Україні якнайшвидше закінчилася. Проте мир повинен бути справедливим.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Столтенберг прокоментував так званий "мирний план" африканських лідерів для України. Він застеріг від поспіху у питанні мирних переговорів між Україною та РФ.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але для того, щоб мир був тривалим, він повинен бути справедливим", - сказав він.

Генсек НАТО наголосив, що мир не повинен бути замороженим конфліктом з угодою, яку продиктувала Росія.

"Тільки Україна може визначити умови, які є прийнятними для неї", - підкреслив генсека Альянсу.

За словами Столтенберга, військові успіхи української армії посилять позицію України за столом переговорів.

"Чим більше окупованих територій Україна зможе звільнити, тим кращі позиції вона матиме за столом переговорів для досягнення справедливого і тривалого миру", - пояснив він.

"Мирні ініціативи" Африки

Нагадаємо, 16 червня президенти ПАР, Замбії, Сенегалу, прем'єр Єгипту та інші урядовці країн Африки відвідали Київ та зустрілися з главою держави Володимиром Зеленським. Також лідер Південної Африки представив "мирний план" для України, який складається з 10 пунктів.

Після України лідери африканських країн поїхали до Росії, де зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Радник голови ОП Михайло Подоляк різко прокоментував зустріч Путіна з лідерами африканських країн та риторику глави Кремля.

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