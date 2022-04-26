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Мир поддерживает Украину в борьбе против имперской агрессии России, - Минобороны США

Новина українською →
Рамштайн, Вторник 26 апреля 2022 13:34
Мир поддерживает Украину в борьбе против имперской агрессии России, - Минобороны США Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня на авиабазе Рамштайн в Германии проходит встреча глав оборонных ведомств более 40 государств. Глава Пентагона США Ллойд Остин в начале мероприятия заявил о поддержке Украины миром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы здесь, чтобы помочь Украине в ее борьбе против несправедливого российского вторжения и построить украинскую оборону для завтрашних вызовов... Мы здесь, чтобы усилить арсенал украинской демократии", - заявил Остин.

Глава Пентагона проинформировал, что с начала полномасштабного вторжения подготовили для Украины оборудование для самозащиты более чем на 5 млрд долларов, из которых 3,7 млрд пообещал президент США Джо Байден.

Остин подчеркнул, что никто не верит заявлениям Владимира Путина о выборочной войне, которая является безосновательной.

"Как мы видим сегодня, нации со всего мира объединены в нашей решимости поддержать Украину в ее борьбе против имперской агрессии России", - добавил глава Минобороны США.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин посетили Киев, где провели ряд встреч, в частности с президентом Владимиром Зеленским.

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