Світ підтримує Україну в боротьбі проти імперської агресії Росії, - Міноборони США

Сьогодні на авіабазі Рамштайн в Німеччині проходить зустріч голів оборонних відомств понад 40 держав. Очільник Пентагону США Ллойд Остін на початку заходу заявив про підтримку України світом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми тут, щоб допомогти Україні в її боротьбі проти несправедливого російського вторгнення та побудувати українську оборону для завтрашніх викликів… Ми тут, щоб посилити арсенал української демократії", - заявив Остін.

Голова Пентагону поінформував, що з початку повномасштабного вторгнення підготували для України обладнання для самозахисту на понад 5 млрд доларів, з яких 3,7 млрд пообіцяв президент США Джо Байден.

Остін підкреслив, що ніхто не вірить заявам Володимира Путіна про вибіркову війну, яка є безпідставною.

"Як ми бачимо сьогодні, нації з усього світу об'єднані в нашій рішучості підтримати Україну в її боротьбі проти імперської агресії Росії", - додав голова Міноборони США.