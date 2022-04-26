ru ua
Вт, 26 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Світ підтримує Україну в боротьбі проти імперської агресії Росії, - Міноборони США

Новость на русском →
Рамштайн, Вівторок 26 квітня 2022 13:34
Світ підтримує Україну в боротьбі проти імперської агресії Росії, - Міноборони США Фото: очільник Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні на авіабазі Рамштайн в Німеччині проходить зустріч голів оборонних відомств понад 40 держав. Очільник Пентагону США Ллойд Остін на початку заходу заявив про підтримку України світом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми тут, щоб допомогти Україні в її боротьбі проти несправедливого російського вторгнення та побудувати українську оборону для завтрашніх викликів… Ми тут, щоб посилити арсенал української демократії", - заявив Остін.

Голова Пентагону поінформував, що з початку повномасштабного вторгнення підготували для України обладнання для самозахисту на понад 5 млрд доларів, з яких 3,7 млрд пообіцяв президент США Джо Байден.

Остін підкреслив, що ніхто не вірить заявам Володимира Путіна про вибіркову війну, яка є безпідставною.

"Як ми бачимо сьогодні, нації з усього світу об'єднані в нашій рішучості підтримати Україну в її боротьбі проти імперської агресії Росії", - додав голова Міноборони США.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен і очільник Пентагону Ллойд Остін відвідали Київ, де провели ряд зустрічей, зокрема з президентом Володимиром Зеленським.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України Україна Російська Федерація
DAILY
Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні