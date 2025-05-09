Мир під питанням? В Угорщині міністр оборони потрапив у скандал через заклик до війни

Депутат Європарламенту та очільник опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр оприлюднив аудіозапис, на якому, ймовірно, міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровницький розповідав про рішення уряду перейти до "нульової фази шляху війни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання Telex.

На аудіозаписі, датованому квітнем 2023 року, Крістоф Салай-Бобровницький говорить про створення "сильної, боєздатної угорської армії", що, за його словами, передбачає відмову від "ментальності миру". Згадана політика омолодження, яку офіційно подають як оновлення командного складу, фактично виявляється спробою замінити військових на більш лояльних до режиму Орбана.

Петер Мадяр стверджує, що уряд Орбана обманює суспільство та намагається втягнути країну у війну,

"Поки уряд Орбана роками говорить про захист угорців, саме цей уряд готовий заради грошей і влади пожертвувати безпекою власних громадян. Це не політична помилка. Це - злочин. Такий злочин, якому немає і не буде прощення", - заявив Мадяр.

Сам же Салай-Бобровницький не став заперечувати автентичність запису і заявив: "Я створюю армію, здатну і готову захистити країну зі зброєю в руках... Мир вимагає сили".

Цю ситуацію також прокоментував керівник канцелярії Орбана Ґерґелі Гуляш, назвавши запис "таким, що не виходить за межі звичайного". Він наголосив, що в умовах безпосередньої загрози війни слова міністра оборони "очевидні та правильні". Водночас Гуляш не уточнив, від чийого нападу збирається захищатися Угорщина.