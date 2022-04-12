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"Мир не осознает, к какой войне готовилась РФ". Зеленский раскритиковал ЕС за отсутствие нефтяного эмбарго

Новина українською →
Киев, Вторник 12 апреля 2022 12:03
"Мир не осознает, к какой войне готовилась РФ". Зеленский раскритиковал ЕС за отсутствие нефтяного эмбарго Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский раскритиковал ЕС, что лишь в шестом пакете санкций началось обсуждение нефтяного эмбарго. По его словам, это свидетельствует о том, что мир не осознает к какой войне готовилась Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время обращения в парламент Литвы.

"Если только для шестого пакета санкций начали всерьез обсуждать нефть, значит мир не осознает, к какой войне готовилась Россия. Если до сих пор нет четкой определенности в отношении российского газа, значит не может быть и уверенности, что в Европе есть общая воля, чтобы прекратить российские военные преступления, чтобы принудить Россию к миру. Если есть крупные европейские компании и крупные европейские банки, которые даже в разгар боевых действий в Украине не считают нужным выйти с российского рынка, то это означает, что все остальные компании будут принимать это как сигнал "ждать", а потом можно будет работать", - отметил Зеленский.

Также во время своего обращения глава государства отметил, что даже зверства в Буче не заставили ЕС ввести эмбарго на энергоносители из России.

Напомним, недавно глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны ЕС готовят шестой пакет санкций против России из-за ее вторжения в Украину. Ожидается, что он будет включать "нефтяную опцию".

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