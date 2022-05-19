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Мир начал иначе смотреть на ситуацию в Украине, - Зеленский о войне с Россией

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Мир начал смотреть иначе на войну в Украине и соотношение сил. Еще в начале российского вторжения кое-кто не верил в наши силы. Однако сейчас мнения изменились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой обращение президента Украины Владимира Зеленского к украинским студентам.

Глава государства говорит, что Россия всегда будет рядом и, возможно, всегда будет угрозой.

"После 24 февраля нам уже многое удалось. Сейчас вы можете увидеть, как принципиально по-другому оценивается наш потенциал. Две статьи Forbes. Заголовок от 12 февраля - "вторгнется ли Россия в Украину?"и заголовок от 16 мая "Или украинская армия вторгнется в Россию?"Мир начал смотреть иначе на ситуацию в регионе и соотношение сил", - сказал Зеленский.

Напомним, Россия выпустила по территории Украины более двух тысяч ракет за время полномасштабной войны, и теперь стране-агрессору приходится их экономить. Не желая признавать неудачи на фронтах и провал вторжения, Москва пытается найти свое "чудо-оружие".

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Война в Украине