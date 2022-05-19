Світ почав інакше дивитися на ситуацію в Україні, - Зеленський про війну з Росією

Світ почав дивитися інакше на війну в Україні та співвідношення сил. Ще на початку російського вторгнення дехто не вірив в наші сили. Однак зараз думки змінилися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням звернення президента України Володимира Зеленського до українських студентів.
Глава держави говорить, що Росія завжди буде поруч і, можливо, завжди буде загрозою.
"Після 24 лютого нам уже багато чого вдалося. Зараз ви можете побачити, як принципово по-іншому оцінюється наш потенціал. Дві статті Forbes. Заголовок від 12 лютого - "Чи вторгнеться Росія в Україну?", та заголовок від 16 травня - "Чи вторгнеться українська армія в Росію?" Світ почав дивитися інакше на ситуацію в регіоні та співвідношення сил", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, Росія випустила по території України понад дві тисячі ракет за час повномасштабної війни, і тепер країні-агресору доводиться їх економити. Не бажаючи визнавати невдачі на фронтах і провал вторгнення, Москва намагається знайти свою "чудо-зброю".
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