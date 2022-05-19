ru ua
Чт, 19 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мир начал иначе смотреть на ситуацию в Украине, - Зеленский о войне с Россией

Новина українською →
Украина, Четверг 19 мая 2022 20:13
Мир начал иначе смотреть на ситуацию в Украине, - Зеленский о войне с Россией Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Мир начал смотреть иначе на войну в Украине и соотношение сил. Еще в начале российского вторжения кое-кто не верил в наши силы. Однако сейчас мнения изменились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой обращение президента Украины Владимира Зеленского к украинским студентам.

Глава государства говорит, что Россия всегда будет рядом и, возможно, всегда будет угрозой.

"После 24 февраля нам уже многое удалось. Сейчас вы можете увидеть, как принципиально по-другому оценивается наш потенциал. Две статьи Forbes. Заголовок от 12 февраля - "вторгнется ли Россия в Украину?"и заголовок от 16 мая "Или украинская армия вторгнется в Россию?"Мир начал смотреть иначе на ситуацию в регионе и соотношение сил", - сказал Зеленский.

Напомним, Россия выпустила по территории Украины более двух тысяч ракет за время полномасштабной войны, и теперь стране-агрессору приходится их экономить. Не желая признавать неудачи на фронтах и провал вторжения, Москва пытается найти свое "чудо-оружие".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине
Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине
DAILY
Эмбарго на паузе. Почему Европа все еще покупает у России нефть и газ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Эмбарго на паузе. Почему Европа все еще покупает у России нефть и газ