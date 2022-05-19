Світ почав інакше дивитися на ситуацію в Україні, - Зеленський про війну з Росією

Світ почав дивитися інакше на війну в Україні та співвідношення сил. Ще на початку російського вторгнення дехто не вірив в наші сили. Однак зараз думки змінилися.

Глава держави говорить, що Росія завжди буде поруч і, можливо, завжди буде загрозою.

"Після 24 лютого нам уже багато чого вдалося. Зараз ви можете побачити, як принципово по-іншому оцінюється наш потенціал. Дві статті Forbes. Заголовок від 12 лютого - "Чи вторгнеться Росія в Україну?", та заголовок від 16 травня - "Чи вторгнеться українська армія в Росію?" Світ почав дивитися інакше на ситуацію в регіоні та співвідношення сил", - сказав Зеленський.