"Мир, Дружба, Труба". Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

В первой программе нового сезона обсудим:

• Встреча Зеленского и Байдена в США войдет в историю? Ожидания и реальность.

• Запад, Россия, Китай: кого украинцы возьмут в союзники? Мы еще идем в НАТО?

• "Северный поток-2": как не вылететь в трубу?

• Вся Украина снова в студии! Кто из спикеров убедит аудиторию?

С кем будет дружить Украина – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" или заходите на YouTube канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online. Мы начинаем!

Гости студии:

Алексей Данилов – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

Ольга Стефанишина – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

Владимир Гройсман – лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016–2019)

Юрий Бойко – сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", министр энергетики и угольной промышленности (2006–2007; 2010–2012)

Игорь Смешко – глава партии "Сила и честь", глава Службы безопасности Украины (2003 - 2005) Евгений Мураев – лидер партии "Наши"

Они говорят, а решает народ.