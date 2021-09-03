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"Мир, Дружба, Труба". Сьогодні о 21:00 в Свободі слова Савіка Шустера

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П'ятниця 03 вересня 2021 09:30

У першій програмі нового сезону обговоримо:

• Зустріч Зеленського і Байдена в США увійде в історію? Очікування і реальність.

• Захід, Росія, Китай: кого українці візьмуть у союзники? Ми ще йдемо в НАТО?

• "Північний потік-2": як не вилетіти в трубу?

• Вся Україна знову в студії! Хто зі спікерів переконає аудиторію?

З ким буде дружити Україна – в "Свободі слова Савіка Шустера" в п'ятницю о 21:00. Дивіться на телеканалі "Україна" або заходьте на YouTube канал (youtube.com/shuster), а також можете подивитися трансляцію на сторінці Facebook Шустер online. Ми починаємо!

Гості студії: Олексій Данілов – секретар РНБО України

Ольга Стефанішина – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Володимир Гройсман – лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016–2019)

Юрій Бойко – співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя", міністр енергетики та вугільної промисловості України (2006–2007; 2010–2012)

Ігор Смешко - голова партії “Сила і Честь”, голова СБУ (2003–2005) Євгеній Мураєв – лідер партії "Наші"

Вони говорять, а вирішує народ.

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