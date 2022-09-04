UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мир должен продолжать изоляцию РФ, пока Украина не вытеснит ее, - премьер Эстонии

Фото: премьер Эстонии Кая Каллас (wikimedia.org)
Автор: Артем Горовенко

Свободный мир должен продолжать изоляцию Российской Федерации, пока Украина не вытеснит ее со своей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление эстонского премьера Каи Каллас, которую цитирует ERR.

"Я с начала войны призывала ограничить доходы России от продажи энергоносителей, поскольку за счет этого Кремль поддерживает свою военную промышленность", - заявила она на церемонии по случаю вручения международной премии Фонда Хайека в Берлине.

По ее словам, президент России Владимир Путин надеется, что Запад потеряет терпение и первым пойдет на уступки.

"Мы не позволим этому случиться. Пока Украина не оттеснит Россию со своей территории, свободный мир должен продолжать изолировать Россию и усиливать санкции", - добавила Каллас.

Напомним, ранее сообщалось, что российскую недвижимость в Эстонии с долгами за жилищно-коммунальные услуги будут выставлять на продажу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭстонияВойна России против Украины