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Мир должен признать факт геноцида украинцев со стороны российских оккупантов, - Шуляк

Новина українською →
Понедельник 04 апреля 2022 18:30
Мир должен признать факт геноцида украинцев со стороны российских оккупантов, - Шуляк Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что Украина будет добиваться признания геноцида украинцев на мировом уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

"Воочию увидела самое страшное: братские могилы. В Буче. В нашей современной, красивой до недавнего времени Буче. Не хватит слов, чтобы передать боль, отчаяние и ярость", - сказала она.

По результатам поездки в Буче Шуляк сообщила, что продолжается сбор доказательств военных преступлений российских захватчиков.

"Сегодня мы задокументируем каждое преступление, чтобы признать геноцид украинской нации на мировом уровне. Русские нелюди будут отвечать за все горе, которое нам принесли", - заявила она.

Напомним, после выхода российских войск из Бучи и возвращение города под контроль ВСУ мир облетели жуткие фото, которые свидетельствуют о массовых расправах над мирными жителями во время оккупации. Мировые лидеры осудили военные преступления военных России.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак назвал российские военные преступления в Буче и других городах геноцидом украинского народа.

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