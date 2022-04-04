Світ має визнати факт геноциду українців з боку російських окупантів, - Шуляк
Голова політичної партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що Україна домагатиметься визнання геноциду українців на світовому рівні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.
"На власні очі побачила найстрашніше: братські могили. У Бучі. У нашій сучасній, красивій донедавна Бучі. Не вистачить слів, щоб передати біль, розпач та лють", - сказала вона.
За результатами поїздки до Бучі Шуляк повідомила, що триває збір доказів воєнних злочинів російських загарбників.
"Сьогодні ми задокументовуємо кожен злочин, щоб визнати геноцид української нації на світовому рівні. Російські нелюди будуть відповідати за все горе, яке нам принесли", - заявила вона.
Нагадаємо, після виходу російських військ з Бучі і повернення міста під контроль ЗСУ світ облетіли моторошні фото, які свідчать про масові розправи над мирними жителями під час окупації. Світові лідери засудили військові злочини військових Росії.
Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав російські військові злочини в Бучі та інших містах геноцидом українського народу.
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