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Мир должен остановить безумие России и ввести нефтяное эмбарго, - Подоляк

Новина українською →
Украина, Пятница 22 апреля 2022 12:11
Мир должен остановить безумие России и ввести нефтяное эмбарго, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что мир должен остановить безумие России и ввести нефтяное эмбарго. Россия не производит ничего и зависит от экспорта сырья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Подоляка в Twitter.

Как отметил Подоляк, Россия - это государство с комплексом неполноценности, которое пытается утверждаться через других.

Он напомнил, что Россия - страна, которая не имеет науки, не производит технику и не экспортирует ничего, кроме природного сырья, но грезит себя сверхдержавой, тоскуя по имперскому прошлому.

По его словам, это страна, которая из-за отсутствия других успехов до сих пор живет культом победы в WW2, а потому развязывает новую войну.

"Это было бы смешно, но уже не до шуток. Сотни людей гибнут каждый день. Пранк вышел из-под контроля. Мир должен остановить это безумие и ввести нефтяное эмбарго", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что для окончания войны требуется нефтяное и газовое эмбарго против России. Кроме того, Украина нуждается в вооружении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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