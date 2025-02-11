У Конгресі США ініціюють продовження ленд-лізу для України

Член Палати представників США від Республіканської партії Джо Вілсон має намір внести в Конгрес закон про продовження ленд-лізу для України на 2025 рік. Він вважає, що таким чином можна примусити Росію до мирних переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Вілсона в соцмережі Х.

Він додав, що колишній президент Джо Байден повинен був зробити це давно, наголосивши, що Росію потрібно привести до столу переговорів через американську силу.

"Сьогодні я представлю Freedom First Lend-Lease Act (закон про свободу насамперед про ленд-ліз - ред.), щоб надати президенту Трампу гнучкі повноваження надсилати зброю перемоги у війні нашим партнерам, включно з Україною, для стримування військового злочинця Путіна", - написав Вілсон.

Що таке ленд-ліз

Нагадаємо, раніше Палата представників ухвалила оборонний бюджет на 2025 рік, у документі немає положення про продовження ленд-лізу для України.

Ленд-ліз - це політика, згідно з якою США постачають союзникам боєприпаси, техніку, продовольство, стратегічну сировину, включно з нафтопродуктами та матеріальними засобами. Він представлений як закон про сприяння обороні Штатів.

Закон про ленд-ліз ухвалили двічі за всю історію - 11 березня 1941 року під час Другої світової війни, а вдруге для України - 9 травня 2022 року. Байден пописав закон цього дня, через кілька місяців після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.