Мир через силу: США хотят вооружить Украину американским оружием за счет Европы, - Reuters

Администрация Трампа планирует подтолкнуть европейских союзников закупить больше американского оружия для Украины в преддверии возможных мирных переговоров с Москвой. Этот шаг может улучшить переговорную позицию Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

План, если он будет официально оформлен, вселит некоторую уверенность в украинских лидеров, обеспокоенных тем, что президент Дональд Трамп может заблокировать дальнейшую помощь.

Ранее европейские страны закупали американское оружие для Украины во времена администрации Байдена.

По словам источников, официальные лица США, включая спецпредставителя Трампа по Украине, отставного генерал-лейтенанта Кейта Келлога, обсудят возможные закупки оружия с европейскими союзниками на этой неделе в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Они добавили, что это одна из нескольких идей, которые обсуждает администрация, чтобы потенциально продолжить поставки американского оружия в Киев без значительных затрат американских денег.

В интервью агентству Reuters в понедельник Келлог отказался подтвердить наличие плана, но сказал: "США всегда любили продавать оружие, произведенное в Америке, потому что это укрепляет нашу экономику".

"Есть много вариантов. Сейчас все в игре", - сказал Келлог, добавив, что поставки, ранее одобренные бывшим президентом Джо Байденом, все еще продолжают поступать на Украину. "В ближайшие 24 часа не будет никакой необходимости что-то менять", - сказал он.

В последние дни официальные лица США заявляли, что администрация Трампа хочет вернуть миллиарды, потраченные Вашингтоном на войну в Украине, и что Европе необходимо сделать больше, чтобы помочь.

"Я думаю, что основополагающий принцип здесь заключается в том, что европейцы должны нести ответственность за этот конфликт в будущем", - заявил советник по национальной безопасности США Майк Волц в интервью NBC News в воскресенье.

Неясно, планируют ли США просить европейские страны закупать американское оружие по коммерческим контрактам или напрямую из американских запасов. Некоторые коммерческие контракты могут длиться годами.

Администрация Трампа уже несколько недель обсуждает, стоит ли продолжать вооружать Украину и как это сделать.

Трамп во время своей президентской кампании пообещал прекратить всю помощь Украине. Но некоторые из его советников за кулисами утверждали, что Вашингтон должен продолжать военную поддержку Киева, особенно если мирные переговоры будут отложены до конца этого года.

За время своего пребывания у власти Байден одобрил выделение Украине помощи в сфере безопасности на сумму более 65 млрд долларов, включая миллиарды долларов в последние месяцы его администрации.

Однако официальные лица в Киеве, включая президента Владимира Зеленского, заявили, что Украине нужны дополнительные гарантии безопасности, прежде чем вступать в переговоры с Москвой.

Белый дом Трампа, вероятно, столкнется с серьезным сопротивлением со стороны некоторых республиканцев, если он попытается запросить дополнительное финансирование у Конгресса.

Чиновники администрации рассматривают сделку по закупке оружия с Европой как потенциальный обходной путь, позволяющий Вашингтону поддерживать Киев, не тратя доллары налогоплательщиков США. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в прошлом месяце, что Европа заплатит за американское оружие для Украины.

"На грани разрыва"

Вашингтон и Москва выдвинули противоположные версии перспектив мирных переговоров, подогревая спекуляции относительно того, в какой степени администрация Трампа сможет убедить Украину и Россию сесть за стол переговоров в ближайшие месяцы.

В воскресенье Трамп заявил, что он контактировал с Владимиром Путиным и считает, что Соединенные Штаты добиваются прогресса в переговорах по прекращению войны между Россией и Украиной.

После комментариев Трампа заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил журналистам, что отношения с Вашингтоном "балансируют на грани разрыва", заявив, что Украине необходимо отказаться от заявки на членство в НАТО и вывести войска из регионов, оккупированных российскими войсками.

Два правительственных источника заявили, что Белый дом, вероятно, через несколько месяцев официально оформит мирный план по прекращению боевых действий, и что ему необходимо проработать ряд других вопросов, прежде чем приступить к переговорам.

На этой неделе несколько официальных лиц США находятся в Европе, чтобы помочь подготовить почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией.

Келлог планирует обсудить с европейскими лидерами на Мюнхенской конференции по безопасности вопрос увеличения помощи Киеву.

"Я бы не сказал, что мы находимся в начале [процесса мирного планирования], потому что мы это обдумываем", - сказал Келлог, добавив, что на этой неделе официальные лица США встретятся со своими европейскими коллегами, чтобы "донести наши ожидания до союзников".

"Что еще важнее, мы хотим услышать от них", - сказал он.

Американские чиновники также надеются официально заключить соглашение с Украиной, которое откроет Америке доступ к богатым запасам страны в обмен на постоянную помощь.

Подробности такой сделки не были обнародованы. Разработка украинских запасов, скорее всего, займет годы, и США не получат немедленной прибыли от продаж. Однако администрация Трампа рассматривает сделку как важнейший компонент своей политики в отношении Украины.