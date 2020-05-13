Мир борется с самой серьезной пандемией за 100 лет, - ВОЗ

Пандемия коронавируса угрожает недавним достижениям в области здравоохранения и прогрессу в достижении глобальных целей, намеченных в стратегии на 2020 год. Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Согласно опубликованной ВОЗ статистике за 2020 год, в мире наблюдается позитивная динамика в сфере здравоохранения.

"Хорошая новость заключается в том, что люди во всем мире живут дольше и живут здоровее. Плохая новость заключается в том, что темпы прогресса слишком медленны для достижения Целей в области устойчивого развития и будут в дальнейшем замедлены COVID-19", - сказал Гебреисус.

В статистике отмечается, что ожидаемая продолжительность жизни в мире увеличилась, но неравномерно.

Интересно то, что наибольший прирост был зафиксирован в странах с низким уровнем дохода. Там ожидаемая продолжительность жизни выросла на 21% с начала 2000 года. Для сравнения, аналогичный показатель в странах с более высоким уровнем дохода составил 4% за три последних года.

Тем не менее, в ряде стран прогресс улучшения здравоохранения застопорился. Среди причин ВОЗ называет нехватку услуг по профилактике и лечению неинфекционных заболеваний (НИЗ), таких как рак, диабет, болезни сердца и легких и инсульт. Кроме того, только от одной трети до половины населения мира смогли получить основные медицинские услуги в 2017 году.

Еще одной серьезной проблемой является неспособность населения платить за медицинские услуги. По оценкам ВОЗ, в этом году примерно 1 миллиард человек (почти 13% населения мира) будут тратить не менее 10% семейного бюджета на здравоохранение. Большинство из этих людей живут в странах со средним уровнем дохода.

"Смысл этого доклада ясен: поскольку мир борется с самой серьезной пандемией за 100 лет, мы должны действовать сообща, чтобы усилить первичную медико-санитарную помощь и сосредоточиться на наиболее уязвимых слоях населения, чтобы устранить грубое неравенство, которое диктует, кто живет долгой, здоровой жизнью, а кто нет", - резюмировала заместитель гендиректора ВОЗ Самира Асма.

На данный момент эпицентром пандемии в мире остается американский континент. Тем не менее, число больных увеличивается в Африке: коронавирус зафиксировали во всех африканских странах. Меньше чем за неделю число больных возросло на 16 тыс. человек.

Ранее ВОЗ заявляла, что победить коронавирус поможет активное тестирование, отслеживание контактов, карантин и социальная дистанция.