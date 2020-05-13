Світ бореться з найсерйознішою пандемією за 100 років, - ВООЗ

Пандемія коронавірусу загрожує недавнім досягненням в області охорони здоров'я і прогресу в досягненні глобальних цілей, намічених у стратегії на 2020 рік. Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

Згідно з опублікованою статистикою ВООЗ за 2020 рік, у світі спостерігається позитивна динаміка у сфері охорони здоров'я.

"Хороша новина полягає в тому, що люди у всьому світі живуть довше і живуть здоровіше. Погана новина полягає в тому, що темпи прогресу надто повільні для досягнення Цілей у сфері сталого розвитку та будуть надалі сповільнені COVID-19", - сказав Гебреісус.

У статистиці зазначається, що очікувана тривалість життя у світі збільшилася, але нерівномірно.

Цікаво те, що найбільший приріст був зафіксований у країнах з низьким рівнем доходу. Там тривалість життя зросла на 21% з початку 2000 року. Для порівняння, аналогічний показник у країнах з більш високим рівнем доходу склав 4% за три останні роки.

Тим не менш, у низці країн прогрес поліпшення охорони здоров'я застопорився. Серед причин ВООЗ називає нестачу послуг з профілактики та лікування неінфекційних захворювань (НІЗ), таких як рак, діабет, хвороби серця і легенів і інсульт. Крім того, тільки від однієї третини до половини населення світу змогли отримати основні медичні послуги у 2017 році.

Ще однією серйозною проблемою є неспроможність населення платити за медичні послуги. За оцінками ВООЗ, в цьому році приблизно 1 мільярд людей (майже 13% населення світу) будуть витрачати не менше 10% сімейного бюджету на охорону здоров'я. Більшість з цих людей живуть у країнах з середнім рівнем доходу.

"Сенс цієї доповіді зрозумілий: оскільки світ бореться з найсерйознішою пандемією за 100 років, ми повинні діяти спільно, щоб посилити первинну медико-санітарну допомогу і зосередитися на найбільш уразливих верствах населення, щоб усунути грубу нерівність, яка диктує, хто живе довгим, здоровим життям, а хто ні", - резюмувала заступник гендиректора ВООЗ Саміра Асма,