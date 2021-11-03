Минздраву поручили информировать украинцев о ситуации с кислородом и койками

Отмечается, что речь об этом шла в ходе селекторного совещания по вопросам противодействия коронавирусу под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

"Глава государства отметил, что министр здравоохранения должен акцентировать внимание средств массовой информации и общества на ситуации с койко-местами и использованием кислорода в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении ОП.

Министру также поручено информировать общественность о выплате надбавок медикам в размере 300%.