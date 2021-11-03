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МОЗ доручили інформувати українців про ситуацію з киснем і ліжками

Автор: Дмитрий Кузнецов

Голові МОЗ України Віктору Ляшку доручили інформувати українців про ситуацію з киснем і ліжко-місцями в лікарнях. Крім того, міністр повинен надавати громадськості дані про виплату надбавок медикам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зазначається, що мова про це йшла в ході селекторної наради з питань протидії коронавірусу під головуванням президента України Володимира Зеленського.

"Глава держави зазначив, що міністр охорони здоров'я повинен акцентувати увагу засобів масової інформації та суспільства на ситуації з ліжко-місцями і використанням кисню в медичних установах", - йдеться в повідомленні ОП.

Міністру також доручено інформувати громадськість про виплату надбавок медикам у розмірі 300%.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявляли, що Україна повністю забезпечена киснем для COVID-хворих.

Однак у ряді регіонів в медустановах виник дефіцит кисню. Так, на його нестачу поскаржилися у лікарнях Івано-Франківська.

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