В Минздраве задумались о строительстве модульных больниц

В Украине могут появиться медицинские учреждения модульного типа. Их хотят построить на деоккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Отмечается, что заместитель главы Минздрава Богдан Боруховский осмотрел строительство похожих больниц в Польше. По его словам, такие медучреждения не уступают традиционному строительству, однако значительно сокращают сроки создания.
Он объяснил, что речь идет не о простых "вагончиках", а о полноценных больницах, которые имеют все необходимое. Модульные технологии позволяют за год построить больницу на более чем 300 коек.
"Мы понимаем, насколько важно восстановить доступ населения к медицинской помощи в кратчайшие сроки. Поэтому в деоккупированных регионах рассматриваем, в частности возможность строительства современных модульных больниц, которые сейчас функционируют в Европе", - пояснил Боруховский.
Напомним, в Кабмине сообщили, что сумма инфраструктурных убытков достигла 104 млрд долларов.
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