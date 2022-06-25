В Минздраве задумались о строительстве модульных больниц

В Украине могут появиться медицинские учреждения модульного типа. Их хотят построить на деоккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения .

Отмечается, что заместитель главы Минздрава Богдан Боруховский осмотрел строительство похожих больниц в Польше. По его словам, такие медучреждения не уступают традиционному строительству, однако значительно сокращают сроки создания.

Он объяснил, что речь идет не о простых "вагончиках", а о полноценных больницах, которые имеют все необходимое. Модульные технологии позволяют за год построить больницу на более чем 300 коек.

"Мы понимаем, насколько важно восстановить доступ населения к медицинской помощи в кратчайшие сроки. Поэтому в деоккупированных регионах рассматриваем, в частности возможность строительства современных модульных больниц, которые сейчас функционируют в Европе", - пояснил Боруховский.